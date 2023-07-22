Kağıthane'de prizden çıkan yangında 1'i çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

Kağıthane’de 6 katlı binanın 4.katında buzdolabı prizinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 7 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerden biri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Kağıthane Denizmen Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 4. katındaki dairede bulunan buzdolabının prizinden saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Ev sahipleri yangını önce kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı, bu sırada itfaiye ekiplerine de haber verildi. Ardından olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekince park halindeki araçla kaldırıldı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1’i çocuk 7 kişiye sağlık ekiplerince müdahale yapıldı, 1 kişi ise sedye yardımıyla ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

‘’Yukarıda sıkışan oldu ama hemen organize oldu arkadaşlar’’

Mahalle sakinlerinden Volkan Öz, "İşe çıkmak için evden ayrılmıştım. Evden çıkıyordum, baktım bir kaç kişi yukarı doğru bakıyor. Durumu kontrol etmek için baktığımda dumanlar yükseliyordu yukarıya doğru. Endişe ettik, korktuk ve hemen itfaiyeyi aradık O sırada yangının biraz daha yukarı çıktığını gördük. Sonra itfaiyedeki arkadaşlar geldi, hemen olaya müdahale ettiler ama yangın bayağı sarmıştı binayı. Sonra arkadaşlar kısa sürede gelerek müdahale ettiler. Duyduğuma göre buzdolabından çıkmış olması gerekiyor, buzdolabından oluşan bir yangın yani. Yukarıda sıkışan oldu ama hemen organize oldu arkadaşlar, araçları yerlerinden kaldırdılar, ekip iyi çalıştı’’ ifadelerini kullandı.