Kağıthane'de trafik kavgası kamerada: Tek yumrukla yere serdi

Kağıthane’de bir aracın diğer aracın önüne hızlı çıkmasından dolayı iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte iki şahıs da araçlarından inerken, sürücülerden biri önce diğer sürücünün yanındaki kadına yumruk attı, ardından sürücüyü de attığı yumrukla yere devirerek olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan kavga çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlardan birisinin diğerinin önüne hızlı çıkmasından dolayı iki araç burun buruna geldi. Sürücülerin araçlarından inmesinin ardından yaşanan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

Önce kadına sonra adama yumruk attı

Sürücülerden birinin diğer sürücünün yanında bulunan kadına yumruk atmasının ardından arbede çıktı. Arbede sırasında şahıs bu sefer diğer sürücüyü de yumruğuyla yere devirdi. Yaşananların ardından şahıs aracına binerek kaçarken, kadın kısa süre aracın peşine koşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar, kavganın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.