Kağıthane'de uyuşturucu satan iki şüpheli yakalandı

Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, bir ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonla uyuşturucu satan 2 kişiyi mahalle arasında yakaladı. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheli şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Mayıs tarihinde Kağıthane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurtepe Mahallesi’nde ara sokaklarda bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polislerin yaptığı kamera incelemeleri sonucunda uyuşturucu satıcılarının Y.T. ve S.K. olduğu tespit edildi. Çalışmalar çerçevesinde mahalle ve çevresinde güvenlik önlemi alınarak operasyon başlatıldı. Şüpheli şahıslar, aynı gün Nurtepe Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üst aramalarında, 50 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet sentetik hap, 1 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 515 lira para ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu tacirlerinin evinde yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 59 adet fişek, 5 kilo 224 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli şahısların “Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, Uyuşturucu Madde Ticareti, 6136 SKM” gibi suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.T ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.