Kağıthane'de uzun süre sonra komadan çıkan kadın: 'Eşim beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itti'

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 1 Nisan 2022 tarihinde balkondan düşerek ağır yaralanan ve uzun süre komada kalan 41 yaşındaki kadın, gözlerini açtıktan sonra eşinin kendisini ittiğini iddia etti.

Olay, 1 Nisan 2022 tarihinde Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Burçak Şişman (41), balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şişman, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü ve bir süre komada kaldı. Bilincinin açılmasının ardından ifade veren Burçak Şişman, eşi Adem Şişman’ın uyuşturucu kullandığını ve uzun süredir kendisine baskı uyguladığını öne sürdü. Şişman ifadesinde, "Aramızda tartışma yoktu. Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı. Olaydan önce abimi arayıp ‘Beni kurtar’ demiştim. Neden dediğimi hatırlamıyorum" dedi.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, Burçak Şişman’ın avuç içlerinde bulunan yaraların düşme sırasında bir cisme tutunma çabası sonucu oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi. Raporda, bu tür bulguların literatürde cinayet kaynaklı olaylarda daha sık görüldüğü ifade edildi. Ayrıca düşüş sırasında ağaç dallarına çarpmasının hızını azalttığı ancak buna rağmen vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğu kaydedildi.

Yapılan incelemelerde Burçak Şişman’ın geçmişinde intihar eğilimine ilişkin herhangi bir psikiyatrik kayda rastlanmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporunda ise mağdurun kafatasında ve omurgasında parçalı kırıklar ile beyin kanaması meydana geldiği tespit edildi. Olay sonrasında Burçak Şişman’ın yüz felci geçirdiği, sağ gözünde büyük oranda görme kaybı oluştuğu ve konuşma zorluğu yaşadığı, söz konusu rahatsızlıkların hukuken organ işlevinin yitirilmesi kapsamında değerlendirildiği raporda yer aldı.