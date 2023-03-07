Kağıthane'de yangın paniği

Kağıthane’de 5 katlı binanın en üstü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Duygu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan kadın dışarı kaçtı. Apartman kısmen dumanla doldu. Dumandan etkilenen apartman sakinleri panik halinde sokağa indi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.