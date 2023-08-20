Kağıthane'de yol kapatıp araçlara taş atan şahıs kamerada: Sürücülere zor anlar yaşattı

Kağıthane’de bir şahıs yol kenarındaki çöp konteynırını devirip yolu kapattı. Sürücülere zor anlar yaşatan şahıs araçlara da taş fırlattı. Vatandaşın küfür de ettiği şahıs kameralara yansırken, polis şahsa müdahale edip yolu trafiğe açtı.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bir şahıs, yol kenarındaki çöp konteynırını devrilerek yolu trafiğe kapattı. Şahıs ardından konteynır içindekileri yola saçıp bazılarını da etrafa fırlatmaya başladı. Bunu gören bir vatandaş şahsa küfür ederek bağırdı. Şahsın da küfürle karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Zaman zaman yolu kapattığı öğrenilen şahıs araçlara da taş fırlattı. Yaşananlar kameralara yansırken, polisin müdahale ettiği şahıs uzaklaştırıldı.