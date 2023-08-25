Kağıthane'deki çatışma anları ve yaşananlar anbean İHA kamerasında

Kağıthane’de uyuşturucu baskınına giden Mobil Park timine, içerideki şüpheliler otomatik ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Çatışmada 1 polis memuru göğsünden vurularak şehit olurken diğeri de ağır şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürülürken, çatışma anları ve yaşananlar İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir adrese baskın düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memurları Hakan Telli ve A.Y.Ç. göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandı.

Uzun namlulu ve otomatik silahla ateş açtılar

Diğer polis memuru ise yara olmadan kurtularak bina dışına çıktı. Saldırının ardından polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Operasyon Timi, Çevik Kuvvet, Asayiş Ekibi ve Gece Kartalları yönlendirildi. Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi hazır bekletildi.

Çatışma anları ve yaşananlar İHA kamerasında

Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi. Tüm bu yaşanan çatışma anları ve yaşananlar İhlas Haber Ajansı kameralarına anbean yansıdı.

İl Emniyet Müdürü Aktaş olay yerine geldi

Öte yandan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2 polis memurunun yaralanmasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Baskında yaralanan 2 polis memuru ambulanslarla Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Sarıyer’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarında Hakan Telli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğe memurun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin saldırganın cenazesi Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 4 saldırganın emniyetteki sorguları sürüyor.