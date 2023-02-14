Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı depremzedeleri 24 saat ücretsiz taşıyacak

TCDD, deprem bölgesinden İstanbul'a gelen vatandaşların Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattını 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.

Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı depremzedeleri 24 saat ücretsiz taşıyacak
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

TCDD, deprem bölgesinden İstanbul’a gelen vatandaşların Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattını 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), deprem bölgesinden İstanbul’a gelen vatandaşların Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattını 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.

TCDD’den yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattımızda 24 saat aralıksız olarak yaptığımız tren seferlerimiz ücretsiz olarak devam etmektedir” denildi.