Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 134 riskli binanın yıkımının ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde yapımı tamamlanan 688’i konut, 57’si de ticari birim olmak üzere toplam 745 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 22 Nisan 2019’da Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesi sonucu riskli yapıların tespit edilmişti. 134 riskli yapımının yıkım kararının ardından bölgedeki vatandaşlar da tahliye edilerek kentsel dönüşüm süreci başlatılmıştı. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TOKİ tarafından hızlı bir dönüşüm süreci yürütülen Yahya Kemal Mahallesi’ndeki 688’i konut, 57’si ticari birim olmak üzere toplamda 745 bağımsız birimin yapımı tamamlandı. Yahya Kemal Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 745 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Öte yandan Kağıthane Merkez Mahalles’inde de yer alan 300 konutluk Hizmet Sitesi’nde de kentsel dönüşüm süreci devam ettiği belirtildi.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, Kağıthane’de gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi ile İstanbul genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden kentsel dönüşüm projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"İstanbul’da şu ana kadar 695 bin bağımsız birimin dönüşüm sürecini tamamladık"

Kahramanmaraş depreminde canını kaybeden vatandaşlara Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlara da şifa dileyerek sözlerine başlayan Köse, "Bu deprem bize kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu çerçevede 2012 yılında çıkan yasa gereğinde hızlı dönüşüm sürecini belediyelerimizle ve vatandaşlarımızla yürütüyoruz. İstanbul genelinde şu ana kadar 695 bin bağımsız birimi vatandaşlarımızın eliyle belediyelerimiz eliyle ve bakanlığımız eliyle dönüşüm sürecini tamamladık. Yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın can güvenliğini ve mal güvenliğini sağlamış olduk" dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinin tamamlandığını ifade eden Köse, "Tabi çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaşadığımız deprem vesilesiyle de daha da hızlandırmamız gerektiğini hep birlikte hem vatandaşlarımız hem belediyeler eliyle de bunu görmüş olduk. Kentsel dönüşüm sürüyor. Bunlardan bir tanesi şu an Yahya Kemal Mahallesi’ndeyiz Kağıthane ilçesinde. Malum 2019 yılında burada istinat duvarının kayması sonucu 2 binanın çökmesi akabinde de sayın bakanımızın talimatlarıyla bölgedeki tüm binaların tekinin yapılmasıyla 134 binanın yıkılarak burada bir dönüşüm süreci hasıl oldu. Bütün binalar riskli zeminden kaynaklı, yapı stoğundan kaynaklı bütün binaların riskli olduğunu tespit ettik. Kısa bir sürede vatandaşlarımızla el birliğinde bulunarak belediyemizin de desteğiyle burada kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca da hızlıca projelendirme sürecini, Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüyle yürüttük. Gelinen noktada 688 konut, 57 ticari ünite olmak üzere toplamda 745 bağımsız birimlik bir projemiz burası. Ve bu projenin şöyle bir özelliği de var. Tamamı burada bulanan vatandaşlara hak sahiplerine teslim ediliyor şu anda. Teslim süreçlerimiz bu hafta başladı hızlı bir şekilde vatandaşlarımız bu bölgede kentsel dönüşüm sürecini tamamlamış olacak. Kağıthane ilçemizde Silivri depreminden ağır hasar almış yapılarımıza ilişkin de projelerimiz var. Bunun yanında İstanbul’da örnek verecek olursak Pendik’te, Üsküdar’da, Fikirtepe’de. Fikirtepe’de ilk teslimlerimize başlayacağız. Bağcılar’da da 900 birimlik bir projede teslimlere başladık. Hızlı bir şekilde bu ay sonunda vatandaşlarımız güvenli konutlarına kavuşmuş olacak. El birliğiyle vatandaşlarımızın, belediyelerimizin desteğiyle beraber İstanbul’un bütününde inşallah kısa bir sürede kentsel dönüşüm sonuçlandırılarak afetlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.