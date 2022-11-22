Kağıthane'ye 7 bin metrekarelik yeni bir park kazandırılıyor

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin dönemiyle birlikte ilçedeki 300’ün üzerindeki park komple yenilenirken mevcutlara da her geçen gün yenileri ekleniyor. Bugüne kadar Merkez Botanik Bahçesi, Yahya Kemal Su Parkı, Sultan Selim Karakol Parkı, Emniyetevler Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Parkı ve Çağlayan Yavuz Selim Parkı’nı ve son olarak Hamidiye Halay Sokak Parkı hizmete açıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye bir park daha kazandırılmak üzere çalışmalara başlandı. Merkez Mahallesi Ferman Caddesi’nde 7 bin metrekarelik alanda sıfırdan park inşa edilecek. Yeni parkta çocuk oyun alanları, yetişkinler için spor sahaları ve 300 metrelik yürüyüş yolu, dinlenme donatıları yer alacak. Parka yüzlerce ağaç ve binlerce bitki türünün dikilmesi planlanıyor. Yanı sıra parkta güvenlik kameraları ile güvenli bir ortam sağlanırken ücretsiz internet hizmetiyle vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin park alanını yerinde inceledi. Yapılacak çalışmaların talimatını veren Başkan Öztekin parkın kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

İlçedeki ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Başkan Öztekin, ’’Kağıthanemizde yarınlara miras kalacak eserler üretme gayretindeyiz. Çocuklarımız özellikle ağaçların gölgesinde büyüsünler istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne neredeyse her saat bir ağaç diktik. Bugüne kadar 40 bine yakın fidanı toprakla buluşturduk. Kağıthane’mizde 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren doğan her yavrumuz için bir ağaç dikiyoruz. Yeni doğan bebek hangi sokakta dünyaya gelmişse, ağacı da o sokağa dikiyoruz. ‘Her doğan bebeğe bir ağaç’ adını verdiğimiz kampanyamız sayesinde yavrularımız, adlarına dikilen ağaçlarla beraber büyüyorlar’’ dedi.