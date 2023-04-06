Kağıthaneli çocuklar Ramazan'ı çok güzel hatırlayacak

Kağıthane Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinlikleri mahalle ve sokaklarda devam ediyor. Kağıthaneli çocukların 11 ayın sultanı Ramazan’ı güzel hatırlamaları için düzenlenen etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için düzenlediği eğlenceli etkinlikleri sokaklara taşıdı. ’Ramazan Paylaşmaktır’ sloganıyla Ramazan etkinliklerine başlayan Kağıthane Belediyesi çocukları da unutmadı. Her gün farklı bir mahallede 16.00-18.00 saatleri arası çocuklar için yarışmalar ve gösteriler düzenleniyor. Çocuklar ayrıca Nasredddin Hoca, Keloğlan, Hacivat-Karagöz tiplemeleriyle de eğlenceli vakit geçiriyor. Kağıthaneli çocuklar büyüdüklerinde etkinlikler sayesinde Ramazan’ı güzel hatırlayacak. Çocuklar için Ramazan etkinlikleri sadece mahallelerle sınırlı kalmadı. Kağıthane Belediyesi, Merkez Mahallesi Meydanı’nda her akşam iftardan sonra çocuklara özel etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler bayrama kadar devam edecek.

Kağıthane Belediyesi tarafından Malatya’nın Battalgazi ilçesinde her akşam bin kişiye yemek dağıtılmak üzere iftar çadırı kuruldu. Depremin vurduğu ilçede yaralar sarılırken, depremzede vatandaşlar Ramazanın manevi havasını iftar çadırında hissediyor. Deprem bölgesindeki çocuklar da unutulmadı. Kağıthane Belediyesi, iftar çadırının kurulduğu alanda çocuklar için her akşam Ramazan etkinlikleri düzenleniyor.