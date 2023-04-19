Kağıthanelilerden Türkiye'nin gururunu Togg'a yoğun ilgi

Türkiye’nin yerli ve milli arabası Togg Kağıthane’de görücüye çıktı, ilçe sakinlerinin araca ilgisi yoğun oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane’de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Bakan Soylu ilçeye Türkiye’nin yerli ve milli arabası Togg ile geldi. Arabaya Kağıthanelilerin ilgisi yoğun olurken vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de Bakan Soylu’yu karşılamak üzere geldiği Merkez Mahallesi’nde Togg’u inceledi. Başkan Öztekin, ’’Ülkemizin yeni yüzyılına girerken ülkeleri kıskandıran dev projelerin gururunu yaşıyoruz. Togg da onlardan biri. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bir zamanlar hayal olan dev projeleri gerçeğe dönüştürüyor. Bu büyük hamle sürecinin devamı için bizler de var gücümüzle çalışacağız. İnanıyorum ki Kağıthane’miz, Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha büyük destek vererek istikrarın sürmesine katkı sağlayacak’’ dedi.

Başkan Öztekin Togg için ön başvuruda bulunduklarını ancak kurada çıkmadığını belirterek ilerleyen zamanlarda başvuruyu yenileyeceklerini söyledi.