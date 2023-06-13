Kağıtsporlu boksörler 3 bronz ile döndü

Kocaeli'de Büyükşehir'in Kağıtsporlu başarılı eldivenleri Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan 3 bronz madalyayla döndü.

Kağıtsporlu boksörler 3 bronz ile döndü
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Silivri Kariyer

Kocaeli’de Büyükşehir’in Kağıtsporlu başarılı eldivenleri Sakarya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’ndan 3 bronz madalyayla döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı eldivenleri Türkiye Şampiyonası’ndan başarılarla döndü. Sakarya’da düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 67 ilden 848 sporcu kürsü için mücadele etti. Şampiyonada mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcuları Uğur Taşpınar 60 kilogramda, Eylül Aslan 60 kilogramda ve Buse Cankal 63 kilogramda bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Başarılı sporculara ödülleri protokol tarafından takdim edildi.