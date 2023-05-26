Kağıtsporlu Gülsen, Akdeniz Karate Şampiyonu oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli yıldızı Gülsen Demirtürk, bu yıl Fas’ta düzenlenen ve dünyanın en prestijli karate organizasyonlarından olan Akdeniz Karate Şampiyonasında kürsünün zirvesine çıkarak, İstiklal Marşı’nı okuttu ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.

Dünya Karate Federasyonunun en önem verdiği maç takvimlerinden biri olan Akdeniz Karate Şampiyonası Tunus’un Rades kentinde yapıldı. 17 ülkeden 440 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye Karate Milli Takımı adına tatamiye Büyükşehir Kağıtspor’un milli sporcuları Ömer Abdurrahim Özer, Mert Halıcı, Gülsen Demirtürk ve Ahmet Bulut çıktı. Akdeniz Karate Şampiyonasına milli takım adına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli sporcu Gülsen Demirtürk, geçtiğimiz yıllarda yine milli takım adına Olimpiyat, Dünya ve Avrupa dereceleri kazanarak, Türkiye’yi ve Kocaeli’yi gururlandırmıştı. Demirtürk, bu kez 55 kiloda Büyük Bayanlar Akdeniz Karate şampiyonu olarak önemli bir başarı daha elde etti.