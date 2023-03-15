Kağıtsporlu Gülsen Seri A'dan madalyayla döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli sporcusu Gülsen Demirtürk, Karate Seri A'dan madalyayla döndü.

Kağıtsporlu Gülsen Seri A'dan madalyayla döndü
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli sporcusu Gülsen Demirtürk, Karate Seri A’dan madalyayla döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli yıldızı Gülsen Demirtürk, dünyanın en prestijli karate organizasyonlarından olan ve Konya’da düzenlenen Karate Seri A Şampiyonasında -55 kilo Kadın Kumite dalında tatamiye çıktı. Başarılı sporcu ilk turda Litvanyalıyı 3-0, ikinci turda Belçikalı sporcuyu 4-2, üçüncü turda Kazak sporcuyu 6-2, son turda ise Makedon sporcuyu 8-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Bosna Hersekli sporcuya 8-5 kaybeden Gülsen, üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Gülsen, üçüncülük maçında Kazak rakibini 7-6 yenerek 3. oldu ve bronz madalya elde etti.