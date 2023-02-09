Kahraman Halit, 59 saat sonra iki vatandaşa nefes oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da enkaz altında kalan iki kişi, Halit isimli çocuğun yardımıyla kurtarıldı. Enkaz altındaki kişilerin yer tespitini açılan delikten içeriye giren çocuğun gerçekleştirdiği öğrenilirken kurtarılma sonrasında büyük sevinç yaşandı.

Hatay’da devam eden çalışmalarında 59 saat sonra gelen kurtarılma hikayesi sevindirdi. Saatlerce süren çalışmalar sonucunda enkazdan canlı çıkan 2 vatandaş umutları yeşertti. Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ülkenin her yerinden gelen kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor. Hatay’da yıkılan bir binadan ses duyan İyilik Takipçileri Platformu üyeleri, iki vatandaşı kahraman Halit’in büyük desteği ile enkazdan sağ çıkarırken duygularına hakim olmadı. Yaklaşık 59 saat sonra kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen iki vatandaş umutları yeşertti.

Kurtarma çalışması esnasında enkaz altında kalan iki kişiye ulaşılmasında Halit isimli çocuğun yardımı büyük rol oynadı. Enkaz altındaki kişilerin yer tespitini enkazda açılan delikten içeriye giren ve soyadı öğrenilemeyen Halit isimli çocuğun gerçekleştirdiği öğrenildi. Enkaz altındaki iki kişinin sağ salim kurtarılması ise büyük sevinç oluşturdu.