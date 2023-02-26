Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçiğin zor şartlarda terörle mücadele ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçiğin zor şartlarda terörle mücadele ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Durmadan Yorulmadan Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor
Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor