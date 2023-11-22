Kahraman şehidin eşi: 'Penceremi açtığım zaman mezarını göreyim'

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Üsteğmen Abdullah Köse’nin babası Necati Köse, oğlunun cenazesinin evinin karşısına defnedilmesini gelininin istediğini belirterek, “‘Penceremi açtığım zaman mezarını göreyim, onu her zaman hatırlayayım’ diyerek fikir beyan etti. Biz de onun fikirlerine saygı duyarak bu mezar yerinin bu şekilde olmasına karar verdik” dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Üsteğmen Abdullah Köse (32) şehit oldu. 10 teröristin de etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Köse, Şırnak’ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından dün memleketi Ankara’da toprağa verildi. Şehidin cenazesi, Keçiören ilçesinde evinin hemen karşısındaki Bağlum Mezarlığı’na defnedildi.

Şehidin babası emekli öğretmen Necati Köse, oğlu ile en son hafta sonu telefonla görüştüklerini dile getirerek, “En son pazar günü saat 8 buçuk sıralarında telefonla annesiyle görüştü. Ben de tabii konuşmalarına şahit oldum. En son görüşmemiz bu oldu. Annesiyle ben de yanındaydım. Eylülde gitmişti göreve, ondan önce zaten burada görevdeydi. O şekilde gelip gidiyordu zaten. İrtibat sağlıyorduk, ya bize geliyordu ya biz ona gidiyorduk. Bu şekilde görüşmelerimiz oluyordu” dedi.

Gelini Büşra Köse’nin oğlunun naaşının evinin karşısında bulunan mezarlığa defnedilmesini istediğini anlatan baba Köse, “‘Penceremi açtığım zaman mezarını göreyim, onu her zaman hatırlayayım’ diyerek fikir beyan etti. Biz de onun fikirlerine saygı duyarak bu mezar yerinin bu şekilde olmasına karar verdik” diye konuştu.