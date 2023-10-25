Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan 'Kahramanlık' unvanı mesajı

Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Kazan ilçesine “Kahraman” unvanı verilmesini kutladı.

Oğuz, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen FETÖ darbe girişiminin engellenmesinde gösterdiği destansı direnişin ardından “kahraman” unvanına layık görülen Kazan ilçesinin bu unvanı alışının 7. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oğuz, mesajında şunları kaydetti:

“Ezelden beridir hür yaşamış ve istiklalini, istikbalini asla bedhahların eline bırakmamış Türk Ulusunun tezahürü olarak, Kahramankazan’ımızda kanlı darbe girişimine tüm gücüyle, canıyla ve tüm varlığıyla karşı koyan kahraman halkımızın; ilçemize kazandırdığı bu unvanı, ona layık bir bilinçle taşımaya devam edeceğiz. Kadını, erkeği, genci yaşlısı, askeri, memuru, işçisi, öğrencisi. Tek vücut olarak hainlere karşı durmuş ve milli iradesiyle, şerefine sahip çıkmış olan Kahramankazan’ımız; o meşum gecede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kayıtsız kalmayarak, tüm yurt genelinde vatandaşlarımızın yaptığı gibi sokaklara çıkıp demokrasisini savunmuştu.”

Kahramankazan halkının adını tarihe altın harflerle kazıdığına dikkati çeken Oğuz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bu hain girişimi atlatmasında vatandaşların feraset ve basireti önemli bir yer tutmuştur. Bu unvan ilçemize tüm Türk Milleti’nin kahramanlığının bir sembolü olarak verildi. Bu unvanı ömrümüzün sonuna kadar onur ve gururla taşıyacağız” diye konuştu.