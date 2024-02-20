Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ilçedeki şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ‘Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması’ programına katıldı.

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin düzenlediği, Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması programına, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un eşi Süreyya Altınok ve kızı Aybüke Altınok katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz şehit olan kahramanların canlarını hiçe saydığını belirterek, “Ülkemizin geleceği, Vatanımızın bekası için canlarını esirgememiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

“Milli bekamıza kast edenlere ilk engel olan yer Kahramankazandır”

Gazilerin kendiler için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Oğuz, “Gazilerimiz bizim baş tacımız. Benim büyük dedem de Kurtuluş Savaşı Gazisiydi, İstiklal Madalyası’nı gururla taşıyoruz. Bu toprakların ne pahasına bizim olduğunu biliyoruz. Bunu bildiğimiz için ve manevi duyguların en fazla hissedildiği yer Kahramankazan olduğundan dolayı bizim milli bekamıza kast edenlere ilk engel olan yer Kahramankazandır” ifadelerini kullandı.