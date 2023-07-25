Kahramankazan Belediyesi basın mensuplarıyla buluşma etkinliği düzenledi

Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında basın mensuplarıyla buluşma etkinliği düzenledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla anlamlı bir davete ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Oğuz, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Ankara’da hizmet veren basın yayın organlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Kafe’de gerçekleşen organizasyona Ankara medyasından 80’e yakın gazete, televizyon ve radyonun temsilcileri katılırken yerel basının sorunları da konuşuldu.

Buluşmada yerel basının sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Oğuz, bu çerçevede basın mensuplarının sorunlarını dinleyerek, notlar aldı. Gün dolayısıyla bir araya gelen basın mensupları sohbet ederek, mesleki hatıralarını anlattı.

Oğuz’dan yanınızdayız mesajı

Belediye Başkanı Oğuz, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Kendisinin de bir dönem Kahramankazan’da yerel bir gazete çıkardığını ifade eden Belediye Başkanı Oğuz, basının önemine değindi. Yerel haberciliğin etkisine ve gücüne vurgu yapan Oğuz, “Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir ve toplumun bilgi alma hakkını teminat altına alan önemli bir görevi yerine getirir. Sizler, toplumun sesi, gözü ve kulağısınız. Haber alma özgürlüğünün ve haber verme sorumluluğunun bilincinde olarak, tarafsızlık ilkesini ön planda tutarak mesleğinizi icra ediyorsunuz. Bu kritik görevi yerine getirirken maruz kalabileceğiniz zorlukları da biliyoruz. Gösterdiğiniz özveri ve cesaret, toplumumuzun aydınlanmasına ve şuurlanmasına katkı sağlıyor. Sizlerle iş birliği içinde olmak, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmek adına büyük bir öneme sahip. Sizlerin görevini daha etkin ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmeniz için elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız. Bu vesileyle, siz değerli basın mensuplarımızı bir kez daha kutluyor, gösterdiğiniz özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Oğuz, kahvaltı çerçevesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak, göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği projeler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Davetin sonunda Oğuz ve basın mensupları günün anısına fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarını ağırlayan Engelsiz Kafe misafirlerini bekliyor

Kahramankazan Belediyesi’nce hayata geçirilen ve aşçılığından garsonluğuna kadar tüm işlerin farklı engel türlerine sahip dezavantajlı bireyler tarafından yapıldığı Kahramankazan Engelsiz Kafe misafirlerini bekliyor.

Kahramankazan Engelsiz Kafe’de, farklı engel türlerine sahip 15 dezavantajlı birey çalışıyor. Kafede, işletmesinden hazırlanan yemek ve içeceklere, bunların müşterilere ikram edilmesine kadar tüm işler dezavantajlı bireyler tarafından yapılıyor. Müşterilerini güler yüzle karşılayan kafe çalışanları, misafirlerinin işletmelerinden mutlu ve memnun ayrılmaları için büyük çaba harcıyor. Engelsiz Kafe’de çalışan tüm engelli bireylerin sosyal güvenceleri Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılıyor. Ayrıca, kafeden elde edilen gelir de burada çalışan engelli bireylere bırakılıyor. Engelli bireyler böylece hem sosyal güvenceye sahip oluyor hem de kendi işlerinin patronu oluyor.