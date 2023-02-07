Kahramankazan Belediyesi, deprem bölgesinde enkaz çalışmalarına yardım ediyor
Kahramankazan Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderdi.
Kahramankazan Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderdi.
Kahramankazan Arama Kurtarma Ekibi, afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmalarında Rumeysa Türkkorur isimli bir vatandaş kurtarıldı.