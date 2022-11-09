Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı

Kahramankazan Belediyesi tarafından yaptırılan kreş ve gündüz bakımevi hizmete açıldı. Alanında uzman 18 eğitici eşliğinde hizmet vermeye başlayan gündüz bakım evinde 2-6 yaş arası 150 çocuk, temel eğitimler, çeşitli zeka ve spor oyunlarıyla keyifli ve öğretici vakit geçiriyor.

Kahramankazan Belediyesi tarafından önemli eksikliklerden biri olarak görülen kreş ve gündüz bakımevi hizmete açıldı. 150 öğrenci kapasiteli gündüz bakım evinden belediye personeli çocukları faydalanırken, kontenjana göre dışarıdan da kabul yapılabilecek. Çocukların konforlu zaman geçirmeleri ve temel eğitimlerini almaları için gündüz bakımevinde her ayrıntı düşünüldü. Çocuklar, 18 eğitmen gözetiminde müfredata uygun olarak dolu dolu vakit geçirme imkanı buluyor. 2-6 yaş aralığı çocuklara hizmet veren gündüz bakımevinde okul öncesi temel eğitimler, zeka oyunları, çeşitli spor branşlarında etkinlikler, temel değerler ve yabancı dil eğitimi veriliyor. Ara tatil ve sömestir dönemlerinde de hizmet vermeye devam edecek kreş ve gündüz bakımevi yaz döneminde de kapılarını açık tutacak.

Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde denetimlerde bulunan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocukların eğitim aldıkları ve vakit geçirdiği alanları gezdi. Dersliklerde ve spor etkinliklerinde bulunan çocuklara eşlik eden Başkan Oğuz’un miniklerle birlikte bulunduğu anlar keyifli ve renkli görüntülere sahne oldu.

“Her şey yavrularımızın cıvıltısı için”

Eğitime ve gelecek nesillere önem verilmesi gerektiğini belirten Başkan Oğuz, okul öncesi eğitimin çocuklar için son derece önemli olduğunu vurguladı. Başkan Oğuz, “Kreşimizi gezdim, sınıfları gezdim, miniklerimizin gözlerindeki ışıltıyı görmek bizleri mutlu etti. Bir söz vermiştik, belediye çalışanlarımız için kreş açacağız demiştik. Hamdolsun kreşimiz hizmet vermeye başladı. Belediye personeli dışında buraya evlatlarını kaydettirmek isteyen vatandaşlarımızı da geri çevirmedik. Beklediğimizden fazla bir ilgi oldu. Yoğun ilgi ve talep olursa ikinci, üçüncü kreşi de açabiliriz demiştik, bununla ilgili de bir çalışmamız var. Buradaki çocukların ve velilerin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerinde ilk adımı attıkları kreş ve gündüz bakımevimiz herkese hayırlı olsun. Her şey yavrularımızın bu cıvıltısı için” dedi.