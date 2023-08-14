Kahramankazan Belediyesinden depremzedelere destek olmak için örnek proje

Asrın felaketi olarak adlandırılan büyük deprem sonrası gerçekleştirilen yardım faaliyetleri arasında yer alan “İşte Kardeşlik Projesi” Kahramankazan’a yerleşen depremzedelere umut oldu.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok depremzedeye kucak açan Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi, başlattığı “İşte Kardeşlik” projesi ile Ankara’da ikamet eden depremzedelere iş bulma imkanı sağladı. Proje kapsamında 330 depremzede işe yerleştirildi. Evlerinden ve işlerinden olan depremzedelere Kahramankazan’da güvenli bir şekilde yaşamlarına devam etme imkanı sunulurken aynı zamanda gelir kapısı da açıldı. Evim Evindir projesiyle misafir edilen 5 bin 400 depremzede için Kahramankazan’da iş imkânı sunan proje kapsamında www.istekardeslik.com sitesi kuruldu. İşte Kardeşlik diyerek destek vermek isteyen işverenler uygulama üzerinden depremzede vatandaşların iş bulmalarına katkıda bulundular.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyenin depremzedelere her zaman kucak açacağını belirterek “Örnek belediyecilik anlayışımız hiçbir zaman bitmeyecek, biz örnek projeler sunmaya devam edeceğiz ve vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi yanında olacağız. Millet olmak bunu gerektirir. Zor zamanlarda kenetlenmek, birbirimize destek olmak bizim ecdadımızdan en değerli miraslarımızdandır” dedi.

“Örnek belediyecilik anlayışımız hiçbir zaman bitmeyecek”

Depremin ilk anından itibaren durmaksızın çalışmalarına devam eden ve depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük çabalar sarf eden Oğuz, ‘’Biz kardeşlerimizin ne evsiz barksız ne de işsiz kalmasına müsaade edemeyiz. Şu ana kadar elimizden ne geliyorsa yaptık şu andan sonra da Allah’ın izniyle yapmaya devam edeceğiz. Örnek belediyecilik anlayışımız hiçbir zaman bitmeyecek, biz örnek projeler sunmaya devam edeceğiz ve vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi yanında olacağız. Millet olmak bunu gerektirir. Zor zamanlarda kenetlenmek, birbirimize destek olmak bizim ecdadımızdan en değerli miraslarımızdandır’’ diye konuştu.

Depremzedeler Kahramankazan’da kendileri için sunulan imkanlar dolayısıyla Başkan Oğuz’a ve Kahramankazan halkına teşekkürlerini sunarken bu yardımların kendilerine en büyük umut olduğunun altını çizdiler.