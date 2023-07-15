Kahramankazan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinliği

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.

Fethullahçı Terör Örgünü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da, darbe girişimine karşı gösterilen dik duruşun 7’inci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar katıldı.

Etkinlikler 13 Temmuz’da başladı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim’in okundu. O gece Kahramankazan’da şehit düşen vatandaşların kabirleri ziyaret edildi. Şehit aileleri mevlit okuttu. Belediye Başkanı Oğuz, şehit ailelerine ve gazilere ziyaretlerde bulundu. Hain darbe girişimin 7’nci yıl dönümünde ise Belediye Başkanı Oğuz, akşam namazını kıldığı Köprübaşı Camisi’nden, yüzlerce vatandaşla mehter takımı eşliğinde Milli Egemenlik Parkı’na yürüdü. Parkta sanatçı Mustafa Yıldız Doğan konseri verildi. Sahneye çıkan bir diğer isim ilahiyatçı Necmettin Nursaçan oldu. Nursaçan, şehitlere dualar etti, 15 Temmuz’un önemine dikkati çekerek sohbet etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe gecesinde, hainler tarafından kritik nokta olan Akıncı Üssü’nün Kahramankazan’da olmasından dolayı, Kahramankazan halkının darbeyi durdurmak için canını hiçe saydığını söyledi. Oğuz, vatandaşların F-16 savaş uçaklarının kalkmasını engellediğinin altını çizerek, “F-16 savaş uçaklarını kaldırmasına engel olmaya çalıştı ve bunu büyük ölçüde de başardı. Nizamiye girişinde 9 kardeşimiz hainler tarafından şehit edildi. 92 kardeşimizde gazi oldu. O gün yaşanan hainlikleri vatandaşımızın ve halkımızın gösterdiği kahramanlıkları unutturmamak adına Kahramankazan’da bizlerde iki gündür, bugün de üçüncü gün 15 Temmuz’la ilgili etkinlikler yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kahramankazan halkının kahramanlık göstererek Kazan isminin önüne Kahraman unvanı aldığını kaydeden Oğuz, 15 Temmuz’dan sonra Kahramankazan’ın sembol bir ilçe haline geldiğini belirterek, “O gece tüm Türkiye’de yaşanan kahramanlık destanının sembolleşen ilçesi Kahramankazan ilçemizdir. İsminin önündeki kahramanlık unvanı da bunun bir nişanesi olarak TBMM’de 25 Ekim 2016 tarihinde ilçemize verilmiştir” dedi.

FETÖ’nün Türkiye’yi işgal etmek isteyen bir takım mihrakların taşeronluğunu yaptığını belirten Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ’nün hain yapılanmasına dikkati çekerek, “Yıllar yılı bu ülkenin resmi üniforması içerisinde gizlenmeyi kendilerine marifet sayan bu hainler 15 Temmuz gecesi gerçek yüzlerini ortaya koydular. Bu insanlar o gece şehit olan vatandaşlarımızın katilidir. İradelerini satan insanlardır bu insanlar. Ülkelerini bir dolara satan insanlardır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ise en büyük kahramanlıklardan bir tanesini Kahramankazan halkı gösterdiğinin belirterek, “Kazan’ın Meclisimizden Kahraman unvanını alması için bizlerde milletvekili olarak teşebbüste bulunmuştuk. Akıncı üssünün burada olması ayrı bir önem taşıdı o gece. Kahramankazan’lı hemşerilerimin göstermiş olduğu o direnç ve kendileri inisiyatif almaları suretiyle jetlerin inmelerine engel olmaları, buradan darbe girişimi için askerlerin gitmelerine mani olmaları bu işin seyrini değiştiren aktörlerden bir tanesiydi Kahramankazan” dedi.

Türk milletinin 15 Temmuz’da çok büyük bir fedakarlık gösterdiğinin altını çizen Milletvekili Çam, o gece ikinci bir kurtuluş savaşı yaşandığına dikkati çekerek, “O gecede kahramanlar çıktı. O hikayelerini okuduğumuz kahramanları aslında sahada gördük. Milletimizin her bir ferdinin o damarlarındaki kahramanlıklarını, Nene Hatunu, Şerife Bacıların sahaya çıktığını, Seyit Onbaşıların, o mücadeleyi hem Kahramankazan’da ve bütün Ankara’da şahitlik etmiş olduk” dedi.

Çam, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmayacaklarını söyleyerek, “Bugünde hep bir arada bunu unutturmamak için, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları unutturmamak, bu zaferi gençlerimize uzun yıllar çocuklarımıza aktarabilmek için bugünü burada hem kutluyor hem de şehitlerimizi anıyoruz” diye konuştu.