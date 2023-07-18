Kahramankazan'da 15 Temmuz'un 7'nci yıl dönümü anıldı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümü anıldı. Vatandaşlar darbe girişiminin 7. yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışan Kahramankazanlı vatandaşlar o gece 9 şehit verdi, 92 kişi gazi oldu.

Kahramankazan Belediyesince, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen ilçede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler son gün programıyla tamamlandı. 4 gün boyunca süren etkinliklerin son gününde düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız ve Osman Gökçek, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, BBP Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, ilçe protokolü, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Köprübaşı Cami önünden şehitler anısına yapılan yürüyüş ile başladı. İlçe protokolü ve vatandaşlardan oluşan korteje mehter takımı da çaldığı marşlarla eşlik etti. Kortej vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlenen etkinlik alanına girdi. Burada Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, mehteran takımının bir konser verdi. Programda, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 9 şehidin isimlerini okuyarak temsili yoklama aldı. Alanı dolduran vatandaşlar, şehitlerin isimlerinin okunmasının ardından hep bir ağızdan “burada” diye bağırdı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşanırken, şehit ailelerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’ın kahramanlık türküleri seslendirdiği programda, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan videolar gösterildi. Ardından sahneyi eşsiz sohbetiyle Necmettin Nursaçan aldı. Dualarıyla ve sohbetiyle tüm vatandaşları etkileyen Nursaçan, Kahramankazan’da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu da ifade etti.

“Selam olsun o gece ölümü öldürenlere”

Belediye Başkanı Oğuz, burada yaptığı konuşmaya şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle anarak başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve demokrasi yolculuğunun pek çok badirelerden geçerek bugünlere geldiğini söyleyen Oğuz, “Bunun son örneğini de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadık. Fakat bugün belki hala o gece yaşananlara senaryo, kontrollü darbe deme gafletinde bulunanlar olabilir. O gece yaşananlar ne bir senaryo ne bir kontrollü darbeydi. O gece yaşananlar, yıllardır bu aziz vatan toprakları üzerinde gizliden gizliye sinsice plan yaparak, millet iradesinin üzerinde vesayet kurmak isteyenlerin, Büyük Türkiye idealini yerle bir etmek isteyenlerin, bu vatanın suyundan içen havasını soluyan ama iradesini 1 dolara satan FETÖ’cü hainlerin ve iş birlikçilerinin canımıza, bayrağımıza, devletimize, demokrasimize kastettiği darbe kalkışmasından da öte alçak bir işgal girişimiydi” açıklamalarında bulundu.

15 Temmuz gecesinin kırılma anının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, insanları demokrasiye sahip çıkmaya, meydanlara inmeye davet etmesi olduğunu ifade eden Başkan Oğuz, şunları kaydetti:

“Evet meydanlara inen milyonlarca kahramanın, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde ve Allah’ın inayetiyle o gece Türkiye geçilmedi zafer aziz milletimizin oldu. Kahramankazan işte o gece verilen şanlı mücadelenin sembolleşen ilçesidir. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara, sokaklara inmiş, vatanına ve milli iradesine canı pahasına sahip çıkmıştır. O gecenin ilerleyen saatlerinde Akıncı Üssü’nün darbecilerin komuta merkezi olduğunu ve buradan kalkan uçakların, başkentimizin değişik noktalarını bombaladığını öğrenen istiklal sevdalısı kardeşlerimiz, Akıncı Üssü’ne yönelmiş uçakların kalkışını engellemek için hainlerin doğrulttukları silahların üzerine yürümüş ve bu sivil direnişte 9 şehit verirken, 92 kardeşimiz de gazi olmuştur. Selam olsun o gece millet iradesinin yanında dimdik duranlara. Selam olsun ölümü de öldürerek, darbeye darbe yapan kahramanlara. Yazıklar olsun, şerefli ordumuzun saflarına gizlenerek millete pusu kuran alçaklara. Yazıklar olsun bizi biz yapan manevi değerlerimizin ardına gizlenerek şerefini 1 dolara satanlara ve iş birlikçilerine.”

“Yunan bile bu ülkenin camilerine kurşun sıkmamıştır!”

Çocukların dahi ekmek yediği ve suyunu içtiği aziz vatana ihanet etmeyeceğini bildiğini Belirten Başkan Oğuz, ay yıldızlı bayrağa ihanet edilmeyeceğini kaydederek, “Hürmetsizlik edilmez. Ama bu kansızlar o gece ne yaptılar? Akıncı’da Mustafa Şeker Hocam da buradadır Akıncı’da salalar verilmeye başlandı. Akıncı Camisi’nde hala kurşun izi duruyor. Atış emri verdiler. Akıncı Camisi’nin minaresindeki kurşun izleri o gecenin hatırası olarak hala duruyor. Yunan bile bu ülkenin camilerine kurşun sıkmamıştır. Bunlar nasıl bir haysiyetsiz, nasıl bir onursuz, nasıl bir vatansız, nasıl bir şerefsiz insanlar ki bu ülkenin minarelerine kurşun sıkmışlardır değerli kardeşlerim” diye konuştu.

“Neresi senaryo 15 Temmuz gecesinin”

15 Temmuz gecesi ile ilgili senaryoydu, hikayeydi, kontrollü bir darbeydi diyenlere sert sözlerle tepki gösteren Başkan Oğuz, 15 Temmuz gecesinde kan kokularının burnuna dahi geldiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

“O gece Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde can çekişen şehitler aklıma geliyor. Darbe gecesine senaryo diyenlerin yüzlerine tüküresim geliyor. Senaryo olan sizsiniz. Uydurmaca olan sizsiniz. Düzmece olan sizsiniz. Hayatınız boyunca yaşadığını söylediğiniz dinimizi istismar eden sizsiniz. Şerefli Türk ordusunun üniformasını istismar eden sizsiniz. Bu ülkenin gerçek sahibi biziz. Çünkü biz kıyamete kadar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde canımız pahasına bu topraklarda Allah’ın izniyle yaşamaya devam edeceğiz.”

Program, hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayarak manevi bir güç veren salaların, aynı 15 Temmuz’da olduğu gibi saat 00.13 itibarıyla yeniden okunmasıyla son buldu.