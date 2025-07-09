Kahramankazan'da ata tohumları toprakla buluştu

Kahramankazan Belediyesi, coğrafi işaretle tescillenmiş Kazan kavunu için harekete geçerek, yerel tohumları toprakla buluşturdu.

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin simgesi haline gelen ve coğrafi işaretle tescillenmiş olan Kazan kavununun geleceğini güvence altına almak amacıyla önemli bir çalışmaya daha imza attı. Kendine has aroması, benzersiz dokusu ve uzun ömürlü yapısıyla Kazan kavunu, diğer adıyla ’Ova kavunu’, son yıllarda kök çürüklüğü hastalığı olarak bilinen Fusarium tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Hastalık verimi düşürürken, üreticiyi de ekonomik olarak zorluyordu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile el ele veren Kahramankazan Belediyesi, yok olmaya yüz tutan Kazan kavununun tohumlarını kurtarmak ve üretimi yeniden canlandırmak için harekete geçti. Proje kapsamında özel olarak seçilen ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olan yerel tohumlar toprakla buluşturuldu. Bu fideler Kahramankazan’ın tarım kültürünü yaşatmaya devam ederken, yerel değerlerin korunması yönünden de önemli bir adım olarak görülüyor. Çalışmayla birlikte üreticilerin desteklenmesi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bu çalışmanın yalnızca bir tarım projesi değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın gelecek nesillere aktarılması anlamı taşıdığını vurgulayarak, benzer projelerle yerel üretimi teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.