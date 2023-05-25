Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 500 bin fide desteği

Kahramankazan Belediyesi, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği fide desteği ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen törenle 1 milyon 500 bin fide çiftçilere dağıtıldı.

Kahramankazan Belediyesi’nin fide desteğine bu yıl yoğun bir katılım gözlendi. Kahramankazan Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü’ne kayıtlarını yapan 800 çiftçiye toplamda 1 milyon 500 bin sebze fidesi, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, önceki dönem AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un katıldığı törenle teslim edildi. Verilen fide desteği içerisinde domates, biber, patlıcan ve salatalık olmak üzere toplam 11 çeşit sebze yer alıyor.

“Toplamda dağıttığımız fide 7 milyona ulaştı”

Ankara Büyükşehir’in fide desteğini çiftçi ve vatandaşlardan çekmesi ile oluşan mağduriyete sessiz kalmadıklarını söyleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “İlk senemizde 2019’da yaklaşık 1 milyon fideyi yine siz kıymetli çiftçilerimize verdik. Daha sonraki yıllarda bu yine devam etti ve bugün toplam 1 milyon 500 bin fide dağıtıyoruz. Toplamda ise dağıttığımız fide 7 milyona ulaştı” dedi.

“500 bin ata tohumumuz var”

Dağıtımı gerçekleştirilen fidelerin dışında Ata Tohumu Serası’nda köylerden elde ettikleri ata tohumlarını yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Başkan Oğuz, “Şu anda kendi kurduğumuz Ata Tohum Serası’nda 1 milyon 500 bin fidenin yanında 500 bin adet kendi ürettiğimiz ata tohumu fidemiz var. Onları da ücretsiz bir şekilde çiftçilerimize vereceğiz. Ama orada bir şartımız var. Bir çocuğa nasıl şefkatli bakıyorsak o ata tohumlarından ürettiğimiz fidelere de aynı şefkatle bakacağız. Bu sebeple ata tohumlarımızı sınırlı sayıda vereceğiz. Amaç bunu yaygınlaştırmak ve gerçekten buna sahip çıkmak, ata tohumlarının devamlılığını sağlamak. Siz yeter ki üretin, biz her zaman yanınızdayız” dedi.