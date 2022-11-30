Kahramankazan'da evlenecek çiftlere eğitim verilecek

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan İlçe Müftülüğü iş birliğiyle toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun bilinçli ve sağlam zeminde oluşturulması için gerekli adımların atılmasının önünü açarak eğitimin aile yapısının her evresinde bulunmasını sağlayan “Evliliğe İlk Adım Semineri” temalı protokol imzalandı.

Aile kurumunun oluşmasında tüm kültürel ve eğitim kurumlarıyla hizmet vermeye hazır olduklarını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kurulan her aile ülkemizin geleceğine eklenen bir tuğla demektir. Bu kapsamda İlçe Müftülüğümüzle ortak bir çalışmaya imza attık. Genç kardeşlerimizin evlilik eğitimi alabilmeleri için bir protokol imzaladık. Burada temel amaç, aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa edebilmek" dedi.

Kahramankazan Belediyesinin kendilerine her konuda destek olduğunu belirten İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır ise, "’Güçlü aile güçlü toplum’ sloganından hareketle giriştiğimiz bu proje, ülkemizin ve gelecek nesillerin daha sağlam temeller üzerinde oluşmasını sağlayacak. Bu amaçla çıktığımız yolda bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Serhat Oğuz’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde evlilik öncesi verilecek eğitimler için Kahramankazan Belediyesine ait eğitim hizmeti veren tesisler kullanılabilecek. Eğitim detayları, nitelikli personel ve yıllık planlamalar, iş birliği çerçevesinde ortaklaşa çalışmalarla sürdürülecek. Eğitim ve seminerler, alanında profesyonel kişiler tarafından verilecek.