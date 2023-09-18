Kahramankazan'da Gaziler Günü etkinliği

Kahramankazan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla geleneksel 15 Temmuz Anma ve Aşure programı düzenlendi.

Kahramankazan'da Gaziler Günü etkinliği
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kahramankazan’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla geleneksel 15 Temmuz Anma ve Aşure programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde Kahramankazan Efes Meslek Lisesi’nde geleneksel olarak 15 Temmuz Anma ve Aşure programı düzenlendi. Programa, ilçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Şehit aileleri ve gaziler katıldı. Programda Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri Ve Gaziler Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın konuşma yaptı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve aşure dağıtımı ile sona erdi.