Kahramankazan'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapılan deprem tahliye tatbikatında temsili olarak yaralanan 2 öğrenci, Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği’nin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı. Fatih Ortaokulu’nda yapılan tatbikatta öğrencilerin sınıflardan tahliyesi ve temsili olarak içerde mahsur kalan iki öğrencinin kurtarılması canlandırıldı.

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ve AFAD işbirliğiyle yapılan tatbikata okul öğretmen ve idareciler ile 800 öğrenci ve 9 Arama Kurtarma görevlisi katıldı. Fatih Ortaokulu’nda yapılan tatbikat gereği deprem sonrası öğrencilerin sınıflardan tahliyesi ve sınıfta mahsur kalan iki öğrencinin güvenli şekilde kurtarılması canlandırıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta arkadaşlarının kurtarılma anını heyecanla bekleyen öğrenciler sedyelerle dışarı çıkarılan arkadaşlarını alkışlarla karşıladı. Yapılan deprem bilgilendirmesinin ardından öğrenciler İHA mikrofonlarına neler öğrendiklerine söyledi.

Tatbikata Kahramanmaraş’ta ailesiyle depreme evlerinde yakalanan ve komşularının yardımıyla dışarı çıkarılan 5’inci sınıf öğrencisi Azra Doğan’da katıldı. Depremi yaşamış biri olarak tatbikatların önemini ve depremden nasıl kurtulduklarını anlattı.