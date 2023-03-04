Kahramankazan'da kariyer günlerine kaldığı yerden devam ediliyor

Ankara Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, liseli gençlerle bir araya geldiği “Kariyer Günleri ”ne kaldığı yerden devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, “Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor” etkinliği çerçevesinde Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterirken geleceğe dair izlenecek yollarda konuşuldu. Ayrıca Başkan Oğuz yaşanılan büyük afetin ardından ilçede yaptıkları yardım çalışmaları ve projelerden de bahsetti. Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz programda yaptığı konuşmada liseli gençlerden kendilerine hedefler belirlemelerini ve bu hedeflere yürümelerini istedi. Gençlere ve gençliğe önem verdiğini ifade eden Başkan Oğuz, “Hiçbir başarı kendiliğinden gelmez. Bir toplum gençleriyle var olur gençleriyle yenilenir. Siz bu toprağın çocuğusunuz sorumluluklarınız yalnızca ailenize karşı değil vatanınıza karşı da sorumluluklarınız var” diye konuştu.