Kahramankazan'da Off-Road heyecanı

Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçede Off-Road düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Off-Road tutkunlarına özel gerçekleştirilen Kahramankazan Off-Road oyunları, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un startı ile başladı. Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan oyunlara Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda 4x4 araç katılım sağladı. Oyunların startı, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından Belediye binasının önünde davul zurna eşliğinde verildi. Araçlar startın ardından konvoy halinde Ankara Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi’ni takip ederek oyunların yapılacağı alana ulaştı. Oğuz, oyunlarda yer alacak araçlardan birinin direksiyonuna geçerek konvoya eşlik etti.

Araç konvoyunun oyun alanına ulaşmasının ardından Oğuz alanda incelemelerde bulundu, yarışmacılarla sohbet ederek oyunlar ve araçlar hakkında bilgi aldı. Belediye Spor ve Kamp Eğitim Merkezi yanındaki boş alanda yapılacak oyunlar için belediye ekipleri tarafından özel etaplar oluşturuldu, arazi oyunlara uygun hale getirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Off-Road tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, Kahramankazan ve Ankaralıların ilgi odağı oldu. 12 yarışmacının katıldığı etkinlikte izleyenlerin nefeslerini kesen extreme yarışları tamamlandı. Bol çamurlu, engebeli ve zorlu parkurlarda mücadele eden yarışçılar izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Oğuz’un desteğiyle gerçekleşen etkinlikte engel tanımayan adeta arazi canavarı denilebilecek büyüklükte birbirinden farklı devasa arabalar sergilendi.

Motor sporları tutkunlarını Kahramankazan’da buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Oğuz, şöyle konuştu:

“İkincisini düzenlediğimiz artık Kahramankazan’da geleneksel hale gelen Kahramankazan Off-Road Yarışları’nı bu sene de Kahramankazan ve Ankaralı hemşerilerimizle buluşturduk. Yarışmacılarımızın bin bir emekle hazırladığı araçlarını deneme fırsatı bulduğu etkinliğimiz heyecan ve aksiyon dolu gösterilere sahne oldu. Etkinliğimize gelen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Her şey sizler için.”

Kahramankazan Belediyesi Eğitim Spor ve Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen şenlikte akşama kadar Off-Road hünerlerini seyircileriyle buluşturan yarışmacılar havanın kararmasıyla birlikte kamp ateşi yaktılar. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan etkinlik kamp ateşi ve mini konserle daha coşkulu hale geldi. Vatandaşlar ve yarışmacılar samimi muhabbetler eşliğinde kamp ateşi etrafında otururken aynı zamanda Nalan Alican ve orkestrası ile şarkılara eşlik ederek eğlendiler. Yoğun ilgi gören konser şenliğin neşesine neşe kattı.

Ödüller sahiplerini buldu

2 gün boyunca Kahramankazan’da adeta şov yapan ve zorlu parkurları aşan Off-Road yarışmacıları şenliğin sonuna gelinmesiyle madalya ve kupalarını teslim aldılar. Genel Klasmanda Kdz Off Kulübü’nden Barkın Cıvak, 3 dakika 25 saniyede parkuru bitirerek 1’incilik ödülünün sahibi oldu. ÇarOff Kulübü’nden Kerim Gülaçtı ise 3 dakika 26 saniye ile 2’ncilik ödülü aldı. Giresun OffRoad Kulübü’nden Hırçın Kımıl, 3 dakika 40 saniye ile 3’üncülük ödülünün sahibi oldu. Genel Klasman dışında S1, S2, S3, S4 ve SSV sınıflarının ödülleri de teslim edildi.