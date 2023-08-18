Kahramankazan'da pedallar Milli Mücadele ruhu için dönüyor

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON), Cumhuriyetin yeni yüzyılına ithafen 30 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında Samsun’dan Ankara’ya “Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu” düzenleyecek.

SAMKON, Cumhuriyetin yüzüncü yılında Samsun’dan Ankara’ya bisiklet turu düzenleyecek. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu isminin verildiği organizasyonun son durağı ise Kahramankazan olacak. Etkinlik dahilinde Samsun’dan hareket eden milli bisikletçiler 4 günün sonunda Ankara’ya ulaşacak. Bu özel bisiklet turu, toplam 600 kilometre uzunluğunda olup, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edecek ve Kahramankazan’da sonlanacak. Tur boyunca kurulacak etkinlik ve kültür çadırları, konserler, Milli Mücadele ruhunu yeniden canlandıracak ve genç nesillere bu önemli dönemi aktaracak bir platform sunacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet severleri ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını vurgulayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu adıyla düzenlenen bu etkinlik, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını gururla kutlarken aynı zamanda milli mücadelemizin önemini ve değerini vurgulamak adına özel bir anlam taşıyor. Samsun’dan başlayarak Ankara’ya uzanan bu tarihi yolculuk, geçmişimizdeki büyük kahramanlıkları hatırlatmanın yanı sıra sağlıklı yaşamı ve sporu teşvik etmek adına da önemli bir fırsat sunuyor. Kahramankazan olarak, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmak ve Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hep birlikte, geçmişimizin değerlerini yad ederek, geleceğe umutla pedal çevireceğimiz bir etkinlik olacağına inanıyorum” diye konuştu.

SAMKON yetkilileri ile etkinlik öncesi istişarede bulunduklarını söyleyen Oğuz, “Türkiye’nin yeni yüzyılına yakışır bir etkinlik düzenledikleri için SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı’yı tebrik ediyorum. Kahramankazan olarak böylesine güzel bir etkinliğe dahil olmak bizim için gurur verici. Heyecan ve coşkuyla sizleri bekliyor olacağız” dedi.

Bu yılki "Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu" çerçevesinde bir sosyal sorumluluk projesine de yer vereceklerini açıklayan SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, "Sosyal sorumluluk projemizle güzergah üzerindeki köy okullarına özel bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Eğitime katkı sağlamak amacıyla, bu köy okullarına ulaşarak toplamda 100 adet bisiklet hediye edeceğiz. Böylece, çocukların bisikletle tanışmasını ve sporun güzelliklerini keşfetmelerini sağlayarak onlara unutulmaz bir hediye sunacağız" ifadelerini kullandı.