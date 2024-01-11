Kahramankazan'da Regaip Kandili programı

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Regaip Kandili dolayısıyla bir program düzenledi.

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen Regaip Kandili programına Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, İlçe Müftüsü Mahmut Ay, AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Ceylan, MHP İlçe Başkanı Ali Gökdere, Şehit Aileleri ve Gaziler katıldı. Kuranı Kerim tilaveti ilahiler okunan program İlçe Müftüsü Mahmut Ay’ın duası ile sona erdi. Ayrıca Askere gidecek olan Gazi Emrullah Demir’in oğlu Sümer Demir dualarla askere uğurlandı.