Kahramankazan'da yıkılan minare belediye tarafından yeniden yapılacak

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde fırtınada minaresi yıkılan caminin onarımı Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılacak.

Kahramankazan'da yıkılan minare belediye tarafından yeniden yapılacak
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde fırtınada minaresi yıkılan caminin onarımı Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılacak.

Ankara’da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Kahramankazan’ın Ahi Mahallesi’nde bulunan caminin minaresinin çökmesine neden oldu. Olayın ardından yetkililer camide incelemelerde bulundu.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyenin her zaman olduğu gibi afet durumlarında da vatandaşların yanında olduğunu belirtti. Başkan Oğuz, "Tazmin olarak belediyemiz, cami cemaatinin ihtiyaçlarını karşılamak ve minareyi eskisinden daha sağlam bir şekilde inşa etmek için gereken tüm çalışmaları yapacaktır” dedi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, olay yerinde hasar tespiti ve minarenin yeniden inşası için gerekli çalışmalara başladı.