Kahramankazan'dan deprem bölgesine 2 tır dolusu yardım

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Göksun ilçeleri olan ve 10 ilde hissedilerek can ve mal kaybına neden olan 7.4 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından belediyeler de yardım kampanyası başlattı. Kahramankazan Belediyesi ile Kaymakamlığın işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasında 2 saatte 2 tır dolusu yardım toplandı.

Kahramankazan Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi kontrolünde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar ile firmalar katkıda bulundu. Yardım kampanyasında toplanan su, şeker, çay, yağ, un, bakliyat başta olmak üzere çeşitli gıda maddeleri ile yorgan, battaniye, kıyafet, ayakkabı, elektrikli ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 tır dolusu yardım, AFAD kontrolünde deprem bölgesine gönderildi. İlçede yardımların hafta boyunca devam edeceği öğrenildi. İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, zabıta ve polis ekipleri ile yardım derneklerine bağlı gençler, gelen yardımların bir an önce yola çıkması için yoğun çaba gösterdiler.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sabahın ilk saatlerinde aldıkları haberin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, başta Kaymakamlık ve iş adamları ile neler yapabileceklerini görüştüklerini ve ilk etapta temel ihtiyaç malzemeleri toplanmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Başkan Oğuz, “Depremzede vatandaşlarımız için ilk etapta ihtiyaç duyulabilecek kıyafetler, çadırlar, konserve tarzı yiyeceklerden oluşan yardım malzemelerimiz yola çıktı. İkinci tıra arkadaşlarımız yüklüyor. Yardımlar geldikçe üçüncü, dördüncü, beşinci tırlar da bölgeye gönderilecek. Kaymakamlığımızla birlikte koordinasyonu sürdürüyoruz. Vatandaşları uyarmak isterim, nakdi olarak yardım toplanması söz konusu değildir. İnsanlarımızdan belediyeye ciddi miktarda yardımlar ulaştırıldı. Biz de bunları toplama merkezimizden bölgeye gönderiyoruz” dedi.