Kahramankazan Devlet Hastanesi MR cihazına kavuştu

Kahramankazan Devlet Hastanesi, eksikliği hissedilen MR cihazına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un destekleri ile kavuştu.

Kahramankazan’da geçtiğimiz yıl şubat ayında hizmete giren 150 yataklı Kahramankazan Devlet Hastanesinde bir süredir eksik olan MR cihazı yapılan girişimler sonucunda ilçeye kazandırıldı. Vatandaşların MR çektirmek için farklı ilçelerdeki hastanelere gitmek zorunda kalmayacaklarını belirten Başkan Oğuz, ilçeye verdikleri desteklerden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da şükranlarını sundu.

Kahramankazan Devlet Hastanesinde yeni hizmete giren MR cihazının açılışını gerçekleştiren Başkan Oğuz, “Kahramankazan Devlet Hastanesi, 20 milyon lira değerindeki yeni MR cihazına kavuştu. Bugün ilk çekimlere başlayan yeni MR cihazı, hemşerilerimize 24 saat kesintisiz hizmet edecek ve günlük 140 adet çekim yapabilecek. Bu süreçte ilçemize gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.