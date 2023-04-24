Kahramankazan'ın minik başkanları

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Kahramankazan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Muhammet Eymen, Züleyha ve Erva’ya bıraktı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kahramankazan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini ağırladı. Başkan Oğuz, öğretmenleriyle birlikte belediyeye gelen minik öğrencileri makam odasının kapısında karşıladı. Minik öğrenciler Oğuz’a çiçek takdim ederken, Oğuz da misafirlerine çeşitli hediyeler verdi. Başkan Oğuz, günün anlam ve önemi dolayısıyla başkanlık koltuğunu minik Muhammet Eymen, Züleyha ve Erva’ya bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan miniklerin son derece heyecanlı olduğu görüldü. Minik öğrenciler Başkan Oğuz’un herhangi bir talimatlarının olup olmadığını sorması üzerine, ilçedeki öğrenci ve çocuklara ilişkin fikirlerini iletti. Başkan Oğuz, öğrencilerin bu taleplerini dinleyerek notlar alıp, hemen yerine getirileceğini söyledi. Minik başkanlar ayrıca, belediyenin ilçedeki okul ve öğrenciler için yaptığı çalışmalar için Başkan Oğuz’a teşekkür etti.

Çocukların ilçesi Kahramankazan

Başkan Oğuz, Kahramankazanlı çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Ziyaretleri için öğrencilere teşekkür eden Oğuz, “Sevgili çocuklar ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Bugün bu makamlarda biz varız ama yarın sizler olacaksınız. Sizler geleceğimizsiniz. Sizler yarınımızın ve ülkemizin teminatı, geleceğin büyüklerisiniz. Yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarla çocukların ilçesi olan Kahramankazan’ımızda sizler için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.