Kahramankazan Öğrenci Yurdu hizmete açıldı

Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi, ilçede üniversite öğrencileri için yapımını tamamladığı Kahramankazan Öğrenci Yurdunu hizmete kazandırdı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçede gelişen ihtiyaçlara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasının yanı sıra eğitim alanında da yaptığı yatırımlar ile ses getirmeye devam eden belediye, ilçede hizmet veren Başkent Üniversitesi ve TUSAŞ’ın eğitim verdiği fakültelerde barınma ihtiyacı olan öğrencilere yurt hizmeti vermeye başladı. Modern ve güvenilir bir ortamda çalışmaları, konforlu bir yaşam sürebilmeleri için bütün detayların planlanarak yapıldığı yurtta 150 erkek öğrenci kalabilecek.

Kahramankazan’a gün geçtikçe giydiği gömleğin dar geldiğini vurgulayan Oğuz, “Kahramankazan’da hizmet veren eğitim kurumlarında eğitim görecek sevgili öğrenciler her zaman arkanızdayız. Sizlerin sorunlarını görerek elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yurdumuz sizler için hazır. Geleceğimiz olan siz öğrencilerimizin eğitim hayatınızda her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yurt kayıt işlemlerinin devam ettiğini belirten Oğuz, Kahramankazan’da eğitim gören üniversite öğrencilerini kayıt yaptırmaya davet etti.