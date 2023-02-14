Kahramankazanlı iş adamından 'Evim Evindir' için dev yardım

Kahramankazan Belediyesinin başlattığı "Evim Evindir" çağrısı, vatandaşların destekleri ile büyüyerek devam ediyor.

Tek yürek olan Kahramankazanlılar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un çağrısına kulak vererek, evlerini afet bölgesinden gelen depremzedelere açıyor. Eski dönem Ankara Milletvekili ve Sanayici İş Adamı Hamdi Eriş, "Evim Evindir" çağrısı çerçevesinde depremzedeler için kiralanan dairelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL yardımda bulundu.

Depremin ilk anından itibaren seferberlik ilan eden Kahramankazanlılar, battaniyeden gıdaya, kıyafetlerden ısıtıcılara kadar her çeşit ihtiyacı karşılayacak malzemeyi depremzedelere ulaştırılması için Kahramankazan Belediyesine teslim etti. Örnek bir dayanışma sergileyen Kahramankazanlılar, Kahramankazan Belediyesinin başlattığı "Evim Evindir" çağrısına da destek vererek evlerinin kapılarını afet bölgesinden gelen kardeşlerine açtı. Pek çok hayırsever, kullanmadıkları veya boş halde bulunan evlerini afetzedeler için hazır hale getirdi. Daha çok kişiyi ağırlamak isteyen Kahramankazan Belediyesi ve vatandaşlar ilçedeki boş daireleri ve inşaatın son aşamasına gelen daireleri tespit ederek hızla kiraladı ve oturuma hazır hale getirdi. Kahramankazan Belediyesinin ve vatandaşların deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ve gösterdikleri dayanışma da sosyal medya sitelerinde de büyük yankı buldu.

"Bu acıdan hep beraber çıkacağız"

Eski dönem Ankara Milletvekili, Sanayici İş Adamı Hamdi Eriş de büyük bir dayanışma örneği gösteren Kahramankazan’a nakdi yardımda bulunarak destek oldu. Başlatılan Evim Evindir çalışmasına büyük duyarlılık gösteren Hamdi Eriş, kiralanan ve depremzedelere verilecek olan evlerin tüm teşrifatının karşılanması için 1 milyon TL yardımda bulundu. Kahramankazan’da başlatılan bu büyük çağrıya ailecek kayıtsız kalamadıklarını ifade eden Eriş, "Bu deprem hepimizi derinden sarstı. Yaraları sarmak için tüm ülke kenetlenmiş durumda. Kahramankazan’da başlatılan yardım seferberliğine bizler de katıldık. Tüm Türkiye’ye örnek olan Evim Evindir çalışmasına destek olmak istedik çünkü biz de bu toprakların insanıyız. Madem ilçemizde bir çalışma başlatıldı, depremzedeler ağırlanıyor, biz de ailecek buna kayıtsız kalamazdık. Tüm depremzedelerin acılarına ortak olmak, yaralarını sarmak için, yerleşecekleri evlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıdan hep beraber çıkacağız" diye konuştu.

Hamdi Eriş’in yaptığı yardım ile ilgili konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Kahramankazan’ımız ilk andan itibaren kenetlenmiş durumda. Yardımlar kısa zamanda çığ gibi geldi. Eski dönem Milletvekilimiz Hamdi Eriş depremzedelerimizin yaralarını sarmak ve hayata hızlı alışabilmeleri için elini taşın altına koydu. 1 milyon TL yardımda bulundu. Bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bu acıya ortak olmak isteyen paylaşmak isteyen iş adamlarımız, sanayicilerimiz de bu afete kayıtsız kalmayacaklardır" dedi.