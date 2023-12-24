Kahramankazanlılar 35 mahalleyi Başkent'e bağlayan yolun onarılmasını istiyor

Ankara’nın Kahramankazan ilçesine bağlı olan 35 mahalleyi temsilen muhtarlar, yol üzerinde oluşan çukurların onarılması ve başıboş köpeklerin toplatılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Kahramankazan’a bağlı Peçenek Mahallesi’nden Ankara merkeze gitmek isteyen sürücüler, Kaplu Deresi Yolu’nu kullanarak 63 kilometre olan mesafeyi 15 kilometrelere kadar indirebiliyor. Yolun sık kullanılması sebebiyle de çukurlarla dolu olduğunu iddia eden çevre sakinleri ve şoförler yetkililerden yardım istedi.

“Bu yolun acilen yapılmasını istiyoruz”

Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Mustafa Sinan Öztürk, ‘Kaplu Deresi Yolu’nu çevredeki 35 mahallenin kullandığını belirterek, “Burası bizim Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinin bağlantı yolu. Burası köy yolu değil, arazi yolu değil. Burası Çubuk ilçesiyle havaalanını, Kahramankazan’a bağlayan yol. Burada bütün büyük arabalar, küçük arabalar geçiyor. Burası merkezi bir yol. O yüzden köylülerimiz veya komşu köylerimiz veya tüm millet çok zor durumda bu konuda. Büyükşehir belediyesinden bu yolun hemen acilen yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Köpeklerin buradan toplatılmasını istiyoruz”

Kahramankazan Peçenek Mahallesi Muhtarı İbrahim Karabacak, başıboş köpek sorunlarına değinerek “Bir de yol kenarına atılan köpeklerimiz var. Biz ev dışına tavuklarımızı kümesten çıkaramıyoruz. Çünkü köpekler aç kaldığı için gelip tavuklarımızı yiyorlar. Biz bunların ciddiye alınmasını istiyoruz. Bu köpeklerin buralardan bir şekilde toplanmasını istiyoruz. Televizyonda gördüğümüz insan yaralama durumları var, bizim çocuklarımızın da başına bunun gelmesinden çekiniyoruz” dedi.