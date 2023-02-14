Kahramanlar evine döndü

Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde göçük altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasında fedakârca çalışan Kahramankazan Belediyesi Arama ve Kurtarma Birliği afet bölgesinden evine döndü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramankazan Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Deprem haberini alır almaz afet bölgesine giden Arama Kurtarma Birliği, AFAD, UMKE gibi kurumların koordinesinde çalışmalarını özveriyle yürüterek göçük altından 84 canın kurtarılmasını sağladı.

Kahramankazan Belediyesi afet bölgesinden gelen Arama Kurtarma Birliğini tüm belediye personeliyle birlikte karşıladı. Belediyenin nikah salonunda düzenlenen karşılama töreninde salon giren ekipleri tüm personelin ayakta karşılaması duygulu anlara sahne oldu. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur sözleriyle konuşmasına başlayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Depremin yaşanmasından çok kısa bir süre sonra Arama Kurtarma Birliği liderimiz Ömer Ünal beni aradı. Durumun çok ciddi olduğunu hemen yola çıkacağını bildirdi. Ekip liderimiz hemen bölgeye doğru yola çıktı. 6 Şubat sabahı gün aydınlandığında depremin yıkıcı etkisini gördük. Ardından Arama Kurtarma ekibimizi bölgeye uğurladık. Arama kurtarma ekibimizden Allah razı olsun, aç susuz içerdeki insanları kurtarmaya çalıştılar. Ekibimiz UMKE, AFAD ile ortak çalışarak 84 kardeşimizi göçük altından çıkardılar. Arama kurtarma ekibimize özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Programın ardından Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz afet bölgesinde fedakarca çalışan tüm arama kurtarma ekibi ve görevli personele plaket takdiminde bulundu.