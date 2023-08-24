'Kahramanlık tarihimizin sessiz tanıkları' sergisi büyük ilgi görüyor

Silivri Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Koleksiyoner Ali Solmaz tarafından hazırlanan ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan İstiklal Harbi’ne kadar savaş görmüş objelerin, belgelerin ve fotoğrafların yer aldığı “Kahramanlık Tarihimizin Sessiz Tanıkları” adlı serginin açılışı gerçekleştirildi. Oğuz Aral Sanat Galerisindeki serginin açılışına; Silivri Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Gürcan, Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Belediyesi Basın Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, Silivri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Akbal, Silivri Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Çalışkan ve sanatseverler katıldı. “Kahramanlık Tarihimizin Sessiz Tanıkları” sergisi, 3 Eylül 2023 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

