- Haberler
- Güncel
- Kahramanmaraş'a gelen arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ikramında bulundu
Kahramanmaraş'a gelen arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ikramında bulundu
İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen 8 kişilik arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ekmek ikramı yaptı.
İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gelen 8 kişilik arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ekmek ikramı yaptı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası iş yerleri ve evler yıkıldı. İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gelen 8 kişilik arkadaş grubu ise, depremzedelere Alija İzetbegovic Parkı önünde ücretsiz döner ekmek ikramında bulundu.