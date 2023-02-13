Kahramanmaraş'a gelen arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ikramında bulundu

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen 8 kişilik arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ekmek ikramı yaptı.

Kahramanmaraş'a gelen arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ikramında bulundu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gelen 8 kişilik arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ekmek ikramı yaptı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası iş yerleri ve evler yıkıldı. İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gelen 8 kişilik arkadaş grubu ise, depremzedelere Alija İzetbegovic Parkı önünde ücretsiz döner ekmek ikramında bulundu.