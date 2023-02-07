Kahramanmaraş depreminde yaralanan 45 kişi askeri uçaklarla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş’ta merkezli olarak meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlardan bir kısmı, Adıyaman’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların bir kısmı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul’a getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı Adıyaman’dan kalkarak, saat 00.15’te Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na 45 yaralıyı getirdi. Yaralılar, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneleri devam etmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı.