Kahramanmaraş depremine dair değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Merkezinde (AFAD) Kahramanmaraş depremine dair durum değerlendirmesi yapıldı.

Kahramanmaraş depremine dair değerlendirme toplantısı yapıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Merkezinde (AFAD) Kahramanmaraş depremine dair durum değerlendirmesi yapıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Başkanlığında AFAD’da Kahramanmaraş depremine dair değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’da katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Dr. Kızılkaya, “Bilecik’ten deprem bölgesindeki illere gidecek olan görevli personellerimiz ve araçlarımız yola çıktı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” dedi.

Kahramanmaraş depremine dair değerlendirme toplantısı yapıldı