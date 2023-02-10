Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'nda acı görüntüler

Depremde hayatını kaybeden ve Kahramanmaraş şehir merkezindeki Kapıçam Mezarlığı’nda defnedilenlerin sayısı 5 bine ulaşırken, yaşanan yoğunluk ve çalışmalar İHA dronu tarafından görüntülendi. Mezardaki işlemler koordinasyon halinde seri bir şekilde gerçekleştiriliyor. Cenaze araçların biri gidip birisi geliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından gözyaşları içinde defnediliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin defnedildiği Kapıçam mezarlığında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Görevliler, iş makineleri yardımı ile mezarları açarken, ambulanslarla getirilen cenazeler tek tek defnediliyor. Görevliler, vefat edenlerin kayıtlarını, parmak izlerini ve DNA örneklerini alıyor, kadınların mezar başlarına tülbent bağlanıyor.

Bu arada cenaze hizmetleri ile görevlendirilen Kırıkkale Valiliği görevlileri, cenazelerini il dışına götürmek isteyenlere ücretsiz tabut temin ediyor. Bu çalışmalar sırasında İHA muhabiri görevlilerle röportaj yaparken yaşanan artçı sarsıntı, yaşanan endişe kameralara yansıdı.

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan bir vatandaş, İHA muhabirinin ‘Neler yaşadınız’ sorusuna, ‘Neler yaşamadık ki? diye cevap verdi.

Gözyaşlarının döküldüğü mezarlık alanında kameralara yansıyan bir görüntü ile yürek burktu. Yaşlı olan ve ismi öğrenilemeyen bir dede, 28 yaşında hayatını kaybeden torununun mezarı başında hüngür hüngür ağladı. Kendi kendine konuşan kederli dede, “29 Yaşında bir sürü hayallerim vardı. Ne diyeceksin. Takdiri ilahi engellenmez. Acı derin çok büyük. Tabi sadece bize olmadığı için herkesin başında aynı acılar var, sabredeceğiz, sabretmeye çalışacağız. Başka yapacak bir şey yok. Allah’tan geldi, ne yapalım. Böyle olmasını istemezdik. Allah’ım affet, Allah’ım herkesle beraber” diye ağladı.