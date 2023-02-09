Kahramanmaraş'ta 87 saat sonra enkazdan evli çift sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Yenişehir Mahallesi’nde depremde yıkılan binanın enkazında kalan evli çift, vinç yardımıyla enkaza giren madenciler tarafından 87 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Serkan Kocaoğlu kendisini kurtaranlara el sallarken, çiftin enkaz altından çıkarıldığı o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Karama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının 87’nci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı.

AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmalarda bir enkazdan ses duyulması üzerine zamana karşı mücadele veren ve Sakarya’dan bölgeye gelen Sakarya Arama Kurtarma Timi ve Madenci ekipleri, enkaz altında kalan Serkan ve Emel Kocaoğlu’nu kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Vinç ve iş makinesi yardımıyla enkaza ulaşan ekipler yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda enkazdan ilk önce Serkan Kocaoğlu sonrasında ise eşi Emel Kocaoğlu depremden yaklaşık 87 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. 87 saatin sonunda enkazdan çıkarılan Serkan Kocaoğlu ise sedye üzerinde götürüldüğü esnada kendisini kurtaranlara el salladı. Ambulanslara konulan Kocaoğlu çifti hastaneye sevk edildi.

Enkaz altından 87 saat sonra evli çifti sağ olarak çıkaran arama kurtarma timi ve madenci ekipleri ise gözyaşlarına boğuldu.

Sakarya’dan bölgeye arama kurtarma çalışması yapmak için gelen Adem Kılıç, "Bu saate 2 kişiyi çıkardığımız için çok mutluyuz. Orda çocukları dinlerken tıklama sesi duyduk orada. Sesi alınca koştuk. Hızlı bir şekilde kolonu kırıp içeriye girdik. Abinin sesini net alıyorduk zaten. Ablanın sesini de aldım. Üstten ablayı çıkardık. Arka tarafta da abi vardı onu aldık. Çok zor ve dar bir alan. Şükürler olsun biz kavuştuk biz bununla mutluyuz. Enkazın dar olması önemli değil. Biz onlara ulaştık ya çok mutluyuz” dedi.

87 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Serkan ve Emel Kocaoğlu’nun çifti için yürütülen kurtarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.