Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan MYP'li Çayır: 'Yaraları hep birlikte saracağız'

AFAD verilerine göre 4 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremleri sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, yaraları hep birlikte sarmak için destek çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş’ta bir kişinin enkazdan kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarına katılan MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, "Ne yazık ki şu anda Kahramanmaraş tam anlamıyla organize olamadı. Elbette büyük bir afet ile karşı karşıyayız" dedi.

Yerel yöneticilerle birlikte siyasallaşmadan yaraların sarılması gerektiğini ifade eden Çayır, "Şu anda Kahramanmaraş yerle bir durumda. Gece yatacak yer, içecek su, arabası olanlar arabalarında kalıyor. Tam organize etmiş olsak en azından yaraların sarılmasında mesafe kat ederiz. Vatandaşlarımızın çoğu enkaz altında. Kahramanmaraş’ta savaşı gösteren bir manzara var. Şehir içerisinde iletişim de kurulamıyor. Umutsuzluğa kapılmadan hep beraber yaraları saracağız" ifadelerini kullandı.

Çayır ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen de enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.